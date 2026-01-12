Новости
В Шахтах собака с огромной опухолью на голове скончалась

В Шахтах Ростовской области собака с огромной опухолью на голове скончалась. Волонтер Ольга Мосиюк сообщила, что малышка умерла от болезни в ветклинике.

Еще в ноябре Ольга и другие волонтеры заметили на улицах города собаку с опухолью, которая была размером с саму голову животного. Общественники поймали собаку и отвезли ее к ветеринару. В клинике специалисты обработали опухоль и провели необходимые диагностические процедуры. В результате обследования выяснилось, что у собаки отсутствует часть задней конечности и наблюдается обезвоживание.

Сдали также анализы на онкологию и саркому. К сожалению, несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти животное. Позднее стало известно, что собака скончалась в ветклинике из-за злокачественного новообразования.
Фото: Ольга Мосиюк
