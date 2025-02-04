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Ростовчанка Виктория Лопырева устроила для своего сына праздник в стиле «Гарри Поттера»

Ростовчанка Виктория Лопырева устроила для своего сына праздник в стиле «Гарри Поттера»
Виктория Лопырева устроила для своего сына Марка-Лео незабываемый праздник в стиле «Гарри Поттера». Телеведущая поделилась яркими фотографиями с торжества в своих социальных сетях.

На свой день рождения Марк-Лео предложил идею для празднования, вдохновлённую фильмом «Гарри Поттер». Виктория не смогла устоять перед желанием сына, и шестилетие мальчик провел в окружении магов и настоящего волшебства. На празднике присутствовали приглашенные аниматоры, одетые в тематические костюмы, а гостям раздали волшебные палочки. Марк-Лео был в восторге и с удовольствием играл со своими школьными друзьями.

- Программа была настолько увлекательной, что даже мне стало интересно, - поделилась Лопырева.

Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Известность к ростовчанке пришла после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». В настоящий момент ростовчанка проживает с единственным сыном в Дубае, нередко посещает Россию.
Фото: Виктория Лопырева соцсети
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