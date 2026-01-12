Новости
В Ростовской области объявили отбой атаки беспилотных летательных аппаратов

В Ростовской области объявили отбой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила РСЧС 12 января около 17:40.

За день в регионе дважды объявляли о возможной беспилотной угрозе. По информации Министерства обороны, пять дронов были сбиты над Азовским морем в промежуток с 8:00 до 16:00.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в пяти муниципалитетах были пресечены атаки беспилотных летательных аппаратов. К счастью, в этих инцидентах никто не получил травм.
