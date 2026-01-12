В Ростове поход в кинотеатр с семьей в 2026 году обойдется минимум в пять тысяч рублей

Фото: неросеть

В Ростове поход в кинотеатр с семьей в 2026 году обойдется в пять тысяч рублей, выяснили журналисты DonDay, изучив цены на билеты, попкорн и напитки.В последние годы посещаемость кинотеатров снижается, но цены на билеты продолжают расти. Хотя фильмы доступны онлайн, многие семьи предпочитают смотреть их в кинотеатрах. Однако цены на билеты вызывают удивление. Например, поход в киноцентр «Большой» для семьи из четырёх человек обойдётся в пять тысяч рублей. В пятницу вечером билет стоит 590 рублей, что для четырёх человек составляет 2,4 тысячи рублей. Но без попкорна и напитков просмотр фильма не будет полноценным. Один большой попкорн стоит тысячу рублей, для семьи нужно две упаковки, а напитки добавят ещё 2,5 тысячи рублей. Итого получается пять тысяч рублей. В выходные дни цена на билеты может увеличиться на пару сотен рублей.В кинотеатрах, расположенных не в центре города, цены отличаются. Например, в кинотеатре «Чарли» в пятницу билет стоит 400 рублей. Однако поездка в другой район ради экономии на билете может быть неудобной.Цены на билеты в музыкальный и драматический театры также вызывают вопросы. Чтобы посетить эти заведения, нужно будет потратить от 1,5 до пяти тысяч рублей, в зависимости от выбранного места. Менее дорогие развлечения, такие как ледовые катки, где можно покататься за 350 рублей в час, также имеют свои проблемы. На катках часто бывают большие очереди, и ожидание может занять от часа до двух.Самым экономичным способом развлечься с семьей и друзьями является простая прогулка по городу.