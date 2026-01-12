Вратарь Никита Медведев хотел завершить карьеру в футбольном клубе "Ростов"

Фото: ФК Ростов

Летом 2024 года футбольный клуб «Ростов» отказался продлить контракт с голкипером Никитой Медведевым. Многие фанаты считали, что это решение было принято самим игроком. Однако для Медведева уход из «Ростова» стал большим потрясением.Позднее выяснилось, что Медведев подписал соглашение с нижегородским клубом «Пари НН».«Когда уезжал из Ростова в Нижний, правда, уезжал на машине, а приехал на эвакуаторе... Но я плакал! Хотел остаться, у меня были мысли завершить карьеру там», — поделился Никита Медведев.Голкипер играл за «Ростов» с 2016 по 2017 годы и с 2022 по 2024 годы. За это время он стал близок к тренерскому коллективу и команде. Медведев покинул клуб вместе с другим знаменитым вратарём, Сергеем Песьяковым, который перешёл в «Крылья Советов».