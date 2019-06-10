Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За вход на территорию «киношного» маяка в Мержаново начали брать плату

За вход на территорию «киношного» маяка в Мержаново начали брать плату

Вход на территорию бутафорской деревни с маяком на берегу Таганрогского залива стал платным.

По словам жителей области, отправившихся посмотреть на «киношную» достопримечательность, попасть туда бесплатно теперь не получится. Комплекс огорожен забором, на котором висит табличка с названием и расценками. Так, его посещение обойдётся одному человеку в 70 рублей.

На берегу моря рядом с маяком появились беседки. Их аренда составляет от 1 000 до 3 000 рублей.

Напомним, бутафорская деревня с маяком была построена в Неклиновском районе вблизи посёлка Мержаново специально для съёмок фильма «Смотритель маяка». Сцены картины также снимали в Таганроге, Ростове и на территории Анненской крепости в станице Старочеркасской. Премьера фильма состоялась сегодня, 12 июня, на телеканале НТВ.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.