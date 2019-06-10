За вход на территорию «киношного» маяка в Мержаново начали брать плату





Вход на территорию бутафорской деревни с маяком на берегу Таганрогского залива стал платным.



По словам жителей области, отправившихся посмотреть на «киношную» достопримечательность, попасть туда бесплатно теперь не получится. Комплекс огорожен забором, на котором висит табличка с названием и расценками. Так, его посещение обойдётся одному человеку в 70 рублей.



На берегу моря рядом с маяком появились беседки. Их аренда составляет от 1 000 до 3 000 рублей.



Напомним, бутафорская деревня с маяком была построена в Неклиновском районе вблизи посёлка Мержаново специально для съёмок фильма «Смотритель маяка». Сцены картины также снимали в Таганроге, Ростове и на территории Анненской крепости в станице Старочеркасской. Премьера фильма состоялась сегодня, 12 июня, на телеканале НТВ.