Три ДТП за несколько минут произошли на одном участке трассы в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

Три аварии с разницей в несколько минут произошли утром 30 декабря на одном и том же участке трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск в Ростовской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. Предположительной причиной ДТПв Белокалитвинском районе стал гололед.Первый инцидент зафиксирован около 9:00. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 43-летнего водителя.Практически одновременно на этом же участке трассы 65-летний водитель Fiat Ducato также потерял контроль над автомобилем из-за гололеда и вылетел на "встречку", врезавшись в Chery Tiggo, за рулем которого находился 41-летний мужчина.Третья авария произошла спустя 20 минут. 19-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, и его автомобиль также оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo, которым управлял 58-летний водитель.К счастью, во всех трех ДТП никто не пострадал. Однако автомобили получили значительные механические повреждения.