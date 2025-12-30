В канун Нового года не во все квартиры ростовчан вернулось тепло после аварии на ТЭЦ

Фото: Соцсети

За сутки до наступления Нового года тысячи жителей Ростова-на-Дону остаются заложниками холодных квартир. Социальные сети полны жалоб на остывшие батареи и фотографий термометров, демонстрирующих неутешительные цифры.Проблемы с отоплением начались после масштабной коммунальной аварии, произошедшей 15 декабря на Ростовской ТЭЦ-2. Сбой в работе ТЭЦ, обслуживающей Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы, лишил тепла и горячей воды около 1 500 многоквартирных домов, включая социальные учреждения – больницы, школы и детские сады.К утру 16 декабря на социальные объекты и в большинство квартир отопление все-таки вернули. Однако тепло вернулось не во все дома ростовчан.Спустя две недели ростовчане продолжают бить тревогу.- В квартире по ул. Максима Горького, 95 температура не поднимается выше +15 градусов днем! – сообщает одна из жительниц.Аналогичная ситуация сложилась и на 2-й Краснодарской улице, 70.- Холодные трубы, дома - дубак! Невыносимо холодно, я уже успела заболеть, – делится отчаянием ростовчанка.Власти региона пообещали вернуть тепло в дома ростовчан до конца суток 31 декабря.