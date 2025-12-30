Жители двух районов Ростова остались без воды перед Новым годом

Фото: DonDay

В Ростове жители двух районов остались без водоснабжения в преддверии Нового года. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.Без холодной воды в Ворошиловском районе останутся дома на проспекте Космонавтов, улицах Волкова, Добровольского, проспекте Комарова. Кроме того, без водоснабжения останутся жители на проспекте Михаила Нагибина, улицах Криворожской, Ларина, Нариманова.Также проблема появится в Октябрьском районе города. Воды не будет в границах улицы Таганрогской, переулка Авиамоторного, улиц Гагринской и Тимошенко.Специалисты уже работают на месте. Восстановить водоснабжение обещают 30 декабря к 18:00.