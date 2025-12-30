Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители двух районов Ростова остались без воды перед Новым годом

Жители двух районов Ростова остались без воды перед Новым годом
В Ростове жители двух районов остались без водоснабжения в преддверии Нового года. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.

Без холодной воды в Ворошиловском районе останутся дома на проспекте Космонавтов, улицах Волкова, Добровольского, проспекте Комарова. Кроме того, без водоснабжения останутся жители на проспекте Михаила Нагибина, улицах Криворожской, Ларина, Нариманова.

Также проблема появится в Октябрьском районе города. Воды не будет в границах улицы Таганрогской, переулка Авиамоторного, улиц Гагринской и Тимошенко.

Специалисты уже работают на месте. Восстановить водоснабжение обещают 30 декабря к 18:00.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.