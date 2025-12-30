- Были обнаружены гингивит, нагноение в ротовой полости, истощение, дегидратация, протозооз, пробки в карманах гемипенисов, - рассказывает Анастасия Савченко. - Причиной целого набора заболеваний стала изначально некорректная консультация при покупке в зоомагазине.

Фото: Анастасия Савченко

Ветврач из Ростова спасла ящерицу с нагноением во рту. Подробностями поделилась Анастасия Савченко у себя в социальных сетях 29 декабря.Хозяин эублефара обратился к специалисту из-за плохого самочувствия животного. При обследовании у питомца выявили целый ряд заболеваний.К счастью, часть терапии уже позади. По словам ветеринарного врача-герпетолога, самым наглядным результатом стало лечение гингивита, при котором воспаляются десна. Изначально во рту у эублефара были большие карманы с гноем. Благодаря регулярным обработкам и внимательному отношению владельцев через две недели от них не осталось и следа.Ветврач уверена, что уже через несколько месяцев ящерица будет полностью здорова.