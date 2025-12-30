Жителям Ростова порекомендовали положить монету в карман в Данилов день

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю 30 декабря празднуют Данилов день. В старину в эту дату старались завершить все важные хозяйственные дела перед Новым годом и Рождеством. Хозяйки занимались уборкой в доме, начинали приготовление запасов для праздничного стола.Святой Даниил был родом из знатного иудейского рода в VI-V веках до нашей эры. После победы вавилонского царя Навуходоносора над Иерусалимом он попал вместе со своим народом в плен. В Вавилоне он получил образование и занял должность при дворе местного царя. Он был великим толкователем слов сперва при дворе Новуходоносора, потом — Кира и Дария. На пиру Валтасара он расшифровал появившиеся на стене слова, сказав, что в эту ночь хозяин пира умрет, а его царство разделят персы и мидяны. Даниил предсказал приход Мессии в срок «семьдесят седмин».Известен эпизод про Даниила и вельмож Дария, которые ненавидели его за близость к царю. Даниил каждый день молился своему Богу, несмотря на общий запрет на молитвы. Тогда Дарий бросил его в ров ко львам. Но по молитве Господу животные его не тронули.Считалось, что Даниил прожил 100 лет. Его похоронили в Сузах, но потом останки его были унесены. Люди полагают, что его останки захоронены в пяти местах, в том числе и в Самарканде. Там рядом со склепом находится фисташковое дерево. Оно много лет было сухим, а потом возродилось. Дереву уже более 500 лет.В этот день особое внимание уделялось огню. В домах стремились хорошо протопить печь, а иногда на улице разводили костры. Люди считали, что это поможет солнцу набрать силу. Вечером этого дня девушки начинали гадать на суженого.В Дмитриев день советуют посетить баню. Это поможет очистить тело и душу перед праздниками. Вдобавок стоит развести костер, зажечь свечи или жарко топить печь. Это поможет изгнать тьму. Также можно положить в карман монету. Говорят, что это привлечет дополнительные финансы в новом году.В этот день не рекомендуется браться за рукоделие. Иначе можно «зашить» удачу. Не рекомендуется говорить посторонним о своих болезнях и недугах. Согласно поверьям, это усугубит состояние. Также не стоит давать и брать деньги в долг. Люди верят, что это может привести к проблемам с финансами в будущем году. Не стоит и целовать спящих детей. Предки опасались, что так можно привлечь на них хворь и беспокойный сон.Если в Данилов день ветер дует устойчиво с юго-запада, значит оставшаяся часть зимы будет теплой и снежной. Солнечный день ведет к теплому маю, а снег - к дождю. Иней на деревьях предвещает теплые святки. Метель в этот день сулит хороший рой пчел в теплый сезон.