В Ростовской области свыше 45 тысяч человек являются безработными

В Ростовской области количество безработных составило 45 тысяч человек. Информацию об этом сообщили в отчете Ростовстата 30 декабря.Уровень общей безработицы в регионе остается на уровне 2%, что является сравнительно низким показателем. Исследование, охватывающее период с сентября по ноябрь 2025 года, показывает, что уровень занятости населения в Ростовской области высок по сравнению с другими регионами Южного федерального округа — 62,3% для жителей в возрасте 15 лет и старше. Общее количество рабочей силы в регионе достигло 2 228 тысяч человек, из которых 2 182,8 тысячи имеют работу.По данным Международной организации труда, число безработных составляет 45,2 тысячи человек, что отражает людей, активно ищущих работу.Недавно в управлении государственной службы занятости населения сообщалось, что безработица в Ростовской области достигла исторического минимума. Уровень зарегистрированной безработицы составляет всего 0,3% (по данным на октябрь 2025 года), а общий уровень безработицы по методологии МОТ — 2,0%. Эти данные указывают на успешную работу по трудоустройству граждан.