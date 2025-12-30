На Дону с молотка хотят продать право пользования участком для добычи полезных ископаемых

Фото: Торги России

В Белокалитвинском районе Ростовской области выставлен на торги участок "Грачинский" для добычи полезных ископаемых. Информация о предстоящем аукционе опубликована на сайте "Торги России".За 9,3 миллиона рублей начальной цены власти предлагают право аренды на участок, предназначенный для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для использования отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств.Срок пользования участком составляет 25 лет. Прием заявок на участие в торгах продлится с 12 января по 11 февраля. Итоги аукциона будут подведены через месяц после завершения приема заявок. Участие в торгах открыто для всех желающих.