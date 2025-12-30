Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Батайчанину грозит 10 лет тюрьмы за выстрел в ребенка из пневматической винтовки

Батайчанину грозит 10 лет тюрьмы за выстрел в ребенка из пневматической винтовки

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Батайска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-летнему мальчику. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в середине сентября. По данным следствия, мужчина, находясь в общественном месте, беспричинно произвел выстрел из пневматической винтовки в несовершеннолетнего. В результате ребенок получил серьезную травму. Мотивы преступления следствие квалифицирует как "хулиганские побуждения".

Злоумышленник был оперативно задержан. На допросе он сознался в содеянном и указал место хранения оружия. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом вины обвиняемого ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.