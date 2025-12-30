Батайчанину грозит 10 лет тюрьмы за выстрел в ребенка из пневматической винтовки

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Батайска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-летнему мальчику. Об этом сообщает СУ СКР по региону.Инцидент произошел в середине сентября. По данным следствия, мужчина, находясь в общественном месте, беспричинно произвел выстрел из пневматической винтовки в несовершеннолетнего. В результате ребенок получил серьезную травму. Мотивы преступления следствие квалифицирует как "хулиганские побуждения".Злоумышленник был оперативно задержан. На допросе он сознался в содеянном и указал место хранения оружия. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом вины обвиняемого ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.