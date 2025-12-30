В Ростовской области под конец года зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в Ростовской области под конец года зафиксирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
По сравнению с предыдущей неделей, количество людей, подхвативших вирусную инфекцию, увеличилось. Показатели заболеваемости среди населения превысили пороговые значения на 4,2-29%.
В середине декабря из-за роста числа заболевших гриппом и коронавирусом были закрыты школы и детсады.