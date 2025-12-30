В Ростове-на-Дону в результате ДТП пострадал водитель скутера
В Ростове-на-Дону на улице Мичуринской произошло ДТП с участием водителя скутера. Авария случилась вечером 29 декабря.
По предварительной информации, в районе дома № 124 водитель двухколёсного транспорта не уступил дорогу автомобилю. Это привело к столкновению. В результате удара скутер отбросило на ехавший попутно «Хендай Солярис».
В Госавтоинспекции региона сообщили, что водитель скутера получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.