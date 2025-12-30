пр. Кировский, 106/ул. Тельмана, 102, т. 264-68-19;

ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. 1-я Грамши, 1/98, т. 8(928)110-71-09, 206-14-50;

ул. Венеры, 21, 270-03-93;

ул. 16-я Линия, 18, т. 251-82-09.

Фото: Правительство Ростовской области

Госветлечебницы Ростова опубликовали график на январские праздники. Информацию опубликовали на сайте правительства Ростовской области 30 декабря.Во время новогодних каникул госветлечебницы донской столицы будут работать в сокращенном режиме. Так, 31 декабря, с 10:00 до 16:00, на дежурство вступит центральная ветеринарная лечебница на Кировском, 106. А 1 и 7 января - выходные дни. Со 2 по 6 января, а также с 8 по 11 января, с 09:00 до 18:00, будут открыты шесть ветеринарных ветлечебниц.Контакты государственных ветлечебниц в Ростове:Специалисты категорически не советуют кормить собак и кошек едой с новогоднего стола. Не рекомендуют вестись, если питомцы настойчиво выпрашивают лакомый кусочек. Не следует и оставлять животных одних с елочными игрушками, гирляндами и мишурой.