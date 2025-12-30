Под конец года еще трое игроков покинули женский футбольный клуб «Ростов»

Фото: ЖФК Ростов

Еще трое игроков покинули женский футбольный клуб «Ростов», ранее из команды ушли четыре футболистки, о чём сообщила пресс-служба команды.Возможной причиной массового ухода футболистов стал скандал, связанный с главным тренером Яной Чуб. Ранее в интернете появилась запись, где она угрожает спортсменкам расправой из-за задержки зарплаты. Как сообщают СМИ, конфликт произошёл летом после неудачной игры команды. Тренер знает, кто записал и распространил аудиозапись, но этих игроков уже нет в команде.После этого инцидента руководство клуба начало проверку в отношении Яны Чуб, к которой затем присоединилась полиция. Тренеру грозят увольнение и уголовная ответственность.Пока Яна Чуб официально все еще является главным тренером команды.