Под конец года еще трое игроков покинули женский футбольный клуб «Ростов»
Еще трое игроков покинули женский футбольный клуб «Ростов», ранее из команды ушли четыре футболистки, о чём сообщила пресс-служба команды.

Возможной причиной массового ухода футболистов стал скандал, связанный с главным тренером Яной Чуб. Ранее в интернете появилась запись, где она угрожает спортсменкам расправой из-за задержки зарплаты. Как сообщают СМИ, конфликт произошёл летом после неудачной игры команды. Тренер знает, кто записал и распространил аудиозапись, но этих игроков уже нет в команде.

После этого инцидента руководство клуба начало проверку в отношении Яны Чуб, к которой затем присоединилась полиция. Тренеру грозят увольнение и уголовная ответственность.

Пока Яна Чуб официально все еще является главным тренером команды.
Фото: ЖФК Ростов
