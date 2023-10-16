Ветеран Афганистана из Ростовской области пропал в зоне СВО

Фото: Соцсети.

В зоне специальной военной операции пропал 59-летний ветеран Афганистана. Виктор Сухоруков не выходит на связь с близкими с 25 августа.Мужчина служит старшим оператором взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона в войсковой части № 13637 с дислокацией в поселке Персиановском. В конце лета Виктор сообщил родным, что едет на задание под Бахмут. Больше связи с ним не было. Родственники надеются, что мужчина вернется домой живым и невредимым.Из особых примет: у Виктора тату с изображением Афганистана на левом плече, на левой груди - группа крови - || положительная. Жетон МТ-889112.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, позвоните в полицию или военкомат своего города.