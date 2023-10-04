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В зоне СВО пропал контрактник, отправившийся из Ростовской области

В зоне СВО пропал контрактник, отправившийся из Ростовской области
Родственники ищут военнослужащего, который отправился в зону СВО из Ростовской области. 30-летний Артем Новиков не выходит на связь с лета.

Известно, что военнослужащий служил по контракту в 72-й отдельной бригаде с дислокацией в Новочеркасске. Получив задание, Артем вместе с другими бойцами отправился в зону боевых действий. С конца июля он не связывался с родственниками. Родные не могут поверить, что он погиб, и считают его без вести пропавшим.

Рост Артема – 185 сантиметров, у него тату на правом плече и левой лопатке.

Если вам что-либо известно о местонахождении бойца, позвоните в полицию по номеру: 102 или в местный военкомат.
Фото: Соцсети.
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