Ветер сорвал арматуру с крыши многоэтажки в Ростове

Фото: соцсети.

В Ростове штормовой ветер сорвал арматуру с крыши одного из многоэтажных домов. Кадры с места ЧП жители Военведа опубликовали в соцсетях 8 октября.Инцидент произошел на проспекте Горшкова, 7/6. Там ветер сначала поднял металлический край крыши, а через некоторое время оторвал его. Арматура свисает с кровли, норовя упасть в любой момент. Горожане распространяют снимок по соседским чатам, чтобы предупредить всех об опасности.Сильный ветер бушует в донском регионе вторые сутки. С утра 8 октября он поднял уровень воды в водоемах, из-за чего поселения и города подтопило, повалил деревья и дорожные знаки. А в поселке Янтарном (Аксайский район) и вовсе сорвал дверь с петель в частном доме.