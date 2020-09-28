В Ростовской области ветер сорвал крышу в отделе полиции

Ветер сорвал крышу в отделе полиции в Донском регионе. Происшествие случилось в Зимовниковском районе 30 сентября, сообщает DonDay Волгодонск.С трехэтажного здания отдела полиции по улице Макарчука, 64 ураганный ветер снес крышу. Сначала часть покрытия опасно свисала с постройки, рискуя обрушиться на прохожих. Через некоторое время сильными порывами ветра крышу снесло окончательно. К счастью, людей рядом не оказалось.Напомним, что это не единственное ЧП из-за разбушевавшегося ветра. В Ростове шквалистый ветер поднял с земли в воздух песок и пыль, в Константиновске и Цимлянске ураган затруднял тушение пожаров, а в станице Багаевской упавшее из-за ветра дерево раздавило двоих парней.