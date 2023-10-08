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В Ростове штормовой ветер повалил деревья и дорожные знаки

В Ростове штормовой ветер повалил деревья и дорожные знаки
В Ростове вторые сутки бушует непогода. Сильный ветер валит деревья, срывает дорожные знаки. В соцсетях 8 октября горожане опубликовали кадры погрома.

На снимках видно, что деревья упали посреди тротуара на проспекте Коммунистическом и улице Таганрогской. А недалеко от ТРЦ «Большой» по проспекту Кировскому сорвало дорожные знаки.

Не лучше обстановка и в других муниципалитетах региона. Например, в Аксае ствол растения перекрыл пешеходный переход на проспекте Ленина. В Таганроге на улице Розы Люксембург дерево рухнуло посреди тротуаров. А в Волгодонске на улице Горького многолетнее растение вырвало с корнем.

О пострадавших в результате ЧП никто не сообщал.
Фото: соцсети.
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