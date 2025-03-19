Верховный суд отклонил жалобу дочери бывшего мэра Ростова по делу о банкротстве

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Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу Ольги Чернышевой, дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева, касающуюся повторного начала процедуры банкротства. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.Ранее кредиторы подали иск о признании Ольги Чернышевой банкротом. Арбитражный суд отклонил данное заявление, однако апелляционная инстанция удовлетворила требования кредиторов. В отношении Ольги была начата процедура реструктуризации долгов, направленная на изменение условий погашения задолженности для восстановления ее платежеспособности.Ольга Чернышева попыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в Краснодаре. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции.Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, также не нашел оснований для пересмотра решения, отклонив жалобу Ольги Чернышевой.Более десяти лет назад Ольга Чернышева оказалась в центре скандала, связанного с мошенническими действиями с земельными участками. Вместе с тремя партнерами она приобрела землю в Аксайском районе Ростовской области с намерением последующей перепродажи. Для упрощения оформления земли она предложила зарегистрировать участки на своих партнеров, обещая разделить прибыль после продажи. Однако она присвоила все деньги себе, не выполнив своих обязательств. С тех пор бывшие компаньоны через суд пытаются восстановить свои права и вернуть утраченные средства.Чтобы избежать выплаты долгов, Ольга Чернышева продала всё своё имущество родственникам и близким друзьям, а затем объявила себя банкротом. За это мошенничество её обвинили в преднамеренном банкротстве и осудили на три года условно.