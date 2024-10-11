Дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева проиграла апелляцию

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Дочь бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева, Ольга Чернышева, снова потерпела неудачу в апелляции по своему делу о банкротстве. Она оспаривала решение апелляционного суда, которое утвердило процедуру банкротства в отношении неё.Согласно источнику Donday, заседание состоялось 10 октября в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в Краснодаре. Ольга не согласилась сс решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростовской области о признании её банкротом и подала жалобу в вышестоящую инстанцию.Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, отклонив жалобу заявителя. Вскоре начнётся процедура банкротства с целью выявления и реализации имущества бизнесвумен.Чернышева прославилась скандалом с земельными участками, когда скупала землю в Аксайском районе с тремя партнёрами. В последствии она обманула их, присвоив все средства от продажи. Чтобы избежать выплат, она передала своё имущество родственникам, после чего объявила себя банкротом. Ее обвинили в преднамеренном банкротстве. Она получила условный срок в три года. В ходе разбирательства выяснилось, что конкурсный управляющий действовал в её интересах, что стало причиной неудачи в деле.Весной 2024 года арбитражный суд Ростовской области признал «необоснованным заявление о признании несостоятельным (банкротом)». Апелляция отменила это решение и все же признала Чернышеву банкротом. В вышестоящей инстанции бизнесвумен обжаловать решение не удалось.