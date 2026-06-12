В Белокалитвинском районе Ростовской области угнали и разбили ВАЗ

Фото: МВД Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области угнали и разбили машину «ВАЗ — 21104». Автомобиль был припаркован у дома в одном из поселков. Хозяин оставил дверь открытой, а ключи в замке зажигания.В ночь с 6 на 7 июня кто-то угнал отечественное авто. Не обнаружив собственность с утра, хозяин обратился в полицию. Авто нашли. Как оказалось, угонщик доехал до соседнего поселка, потерял управление и вылетел в кювет. По дороге он разбил машину.Подозреваемым оказался 17-летний подросток, рассказали в МВД Ростовской области.Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.