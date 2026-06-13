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Спасатель из Ростовской области вручную разбирает руины собственного сгоревшего дома

Спасатель из Ростовской области вручную разбирает руины собственного сгоревшего дома


Пожарный Роман Рахматулин из Ростовской области, лишившийся жилья месяц назад, своими силами начал разбирать завалы на пепелище.

О ситуации сообщает Donday. Роман Рахматулин расчищает участок для стройки даже под дождем, не обращая внимания на погоду. Трагедия случилась 7 июня. Пожарный, который спасал чужие дома, остался без жилья.

Из пламени Роман успел вынести только документы, телевизор и одну купюру в 5000 рублей. Сейчас он ютится в сарае во дворе, а маму сумел устроить к знакомой на какое-то время.

Коллеги собрали 40 тысяч рублей в помощь, местные власти выделили технику для вывоза мусора.

Конечно, этого не хватит на новый дом. Однако Роман не падает духом. Он уже приступил расчищает участок и копит на стройку.

Фото: Donday
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