Спасатель из Ростовской области вручную разбирает руины собственного сгоревшего дома
Пожарный Роман Рахматулин из Ростовской области, лишившийся жилья месяц назад, своими силами начал разбирать завалы на пепелище.
О ситуации сообщает Donday. Роман Рахматулин расчищает участок для стройки даже под дождем, не обращая внимания на погоду. Трагедия случилась 7 июня. Пожарный, который спасал чужие дома, остался без жилья.
Из пламени Роман успел вынести только документы, телевизор и одну купюру в 5000 рублей. Сейчас он ютится в сарае во дворе, а маму сумел устроить к знакомой на какое-то время.
Коллеги собрали 40 тысяч рублей в помощь, местные власти выделили технику для вывоза мусора.
Конечно, этого не хватит на новый дом. Однако Роман не падает духом. Он уже приступил расчищает участок и копит на стройку.