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Жители Ростова стоят в очередях, чтобы попасть на заправку

Жители Ростова стоят в очередях, чтобы попасть на заправку


Очереди на заправке в центре Ростова попали на видео. Кадры публикует Donday.

Днем 12 июня ростовчане засняли ряды машин с водителями, ожидающими своей очереди заправиться по адресу Красноармейская, 105А (на пересечении с Кировским проспектом).

Ростовская область — транзитный регион на пути к Черному и Азовскому морям. В сезон отпусков здесь иногда возникают перебои с топливом из-за наплыва машин со всей страны. Возможно, сейчас мы видим как раз такой случай.
Фото: Donday
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