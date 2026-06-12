Жители Ростова стоят в очередях, чтобы попасть на заправку

Фото: Donday

Очереди на заправке в центре Ростова попали на видео. Кадры публикует Donday.Днем 12 июня ростовчане засняли ряды машин с водителями, ожидающими своей очереди заправиться по адресу Красноармейская, 105А (на пересечении с Кировским проспектом).Ростовская область — транзитный регион на пути к Черному и Азовскому морям. В сезон отпусков здесь иногда возникают перебои с топливом из-за наплыва машин со всей страны. Возможно, сейчас мы видим как раз такой случай.