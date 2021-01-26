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Губернатор Ростовской области заявил о смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области заявил о смягчении ограничений
В Ростовской области смягчили ограничительные меры. Соответствующее постановление губернатор донского региона подписал 28 января.

Ранее Rostov.ru сообщал, что Василий Голубев анонсировал изменения во время ежегодной пресс-конференции.

С 1 февраля общепитам разрешат работать до полуночи. Кроме того, откроют театральные и музейные кассы. Деятельность будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Вместе с тем новый документ отменяет запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг в случае неполной оплаты квитанций.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев

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