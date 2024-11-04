Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области с поздравлениями в честь Дня народного единства

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

День народного единства традиционно отмечается 4 ноября. В этот день в Ростовской области проходят различные мероприятия, посвященные празднику. В культурных и образовательных учреждениях региона организуют концерты, ярмарки, выставки и другие события.В Ростове-на-Дону главным местом празднования стало мероприятие «Вместе мы сильнее», которое прошло в областном доме народного творчества. На выставке «Россия многонациональная» были представлены предметы быта, кухня и обряды народов, проживающих на Дону. Также свои работы продемонстрировали мастера декоративно-прикладного искусства из Белгородской, Запорожской областей, Республик Крым и Дагестан, Краснодарского края и Нижнего Новгорода.На праздничном концерте выступили коллективы Ростовской, Астраханской и Запорожской областей, а также Республики Адыгея.Поздравить жителей области приехал губернатор Василий Голубев.- Четыре столетия назад люди поняли, что никакие внешние враги нестрашны, когда есть единство. История показала, как опасны для общества внутренние раздоры. Сегодня Россия снова демонстрирует миру свою готовность противостоять угрозам и решать масштабные задачи развития. Жители области активно участвуют в этой важной работе, — подчеркнул губернатор.По итогам 2023 года Ростовская область стала регионом-лидером России по производительности труда. В национальном проекте участвует 191 предприятие, и они увеличили выработку в среднем на 55%. В 2024 году планируется открыть несколько новых производств, в том числе тракторный завод и предприятие по выпуску трансмиссий в Ростове-на-Дону. Также в Таганроге будет запущено производство коммунальной и сельскохозяйственной техники.Уже шестой год подряд регион демонстрирует положительную динамику по инвестициям. В прошлом году их объем вырос на 23%. За первое полугодие 2023 года частные инвестиции увеличились более чем на 36%.Несмотря на сложные погодные условия — весенние заморозки и засуху, донские хлеборобы собрали более 11 миллионов тонн зерновых.Ростовская область также является центром волонтерства. В этом году в регионе проходит год под девизом: «Быть добру на Дону!».- Благодарю каждого из вас за ваш труд и неравнодушие, за помощь тем, кто на фронте, и за поддержку тех, кто в тылу! Давайте и дальше относиться друг к другу с уважением, помогать тем, кто нуждается в помощи, и вместе строить будущее нашей малой родины и всей нашей великой страны. Вместе мы действительно сильнее! С праздником! — обратился Василий Голубев к жителям области.Губернатор объявил о своем решении покинуть пост в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил за поддержку президента, правительство Российской Федерации и жителей Ростовской области.- Мы создали множество планов и проектов, и Ростовская область будет продолжать развиваться и двигаться вперёд. Впереди нас ждут новые задачи и горизонты. Я уверен, что Ростовская область, которая всегда была кормилицей и защитницей нашего государства, сохранит эти традиции. Спасибо вам за то, что мы были вместе и работали вместе! Но где бы я ни работал в будущем, моим главным приоритетом всегда будет Ростовская область, её развитие и движение вперёд. С праздником! — сказал Василий Голубев.