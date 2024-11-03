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В День народного единства жителям Ростовской области отказали в женитьбе

В День народного единства жителям Ростовской области отказали в женитьбе
В Ростовской области на День народного единства не зарегистрируют ни одного брака. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

Причиной отсутствия церемоний стал общий выходной 4 ноября. Это обстоятельство огорчило многие влюбленные пары, так как регистрация брака в этот день могла бы стать символичным событием, дополненным атмосферой единения во время государственного праздника.

Кроме того, 4.11.2024 — дата с красивой нумерацией, которая могла бы остаться в памяти будущих молодоженов надолго.

Однако в некоторых регионах делают исключения. Например, в Астраханской области и в Республике Крым ряд пар сможет официально оформить свои отношения и отметить этот торжество.
Фото: яндекс Карты Кировский район
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