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Василий Голубев попрощался с жителями Ростовской области после заявления об увольнении

Василий Голубев попрощался с жителями Ростовской области после заявления об увольнении
Василий Голубев 4 ноября попрощался с жителями Ростовской области после заявления об увольнении с должности губернатора. В День народного единства глава региона выступил в Ростовском доме народного творчества.

- Хочу поблагодарить жителей Ростовской области за общий труд во имя нашей донской земли. Впереди – новые задачи и горизонты. У меня нет сомнений, что регион дальше будет развиваться и двигаться вперед, - заявил губернатор.

Василий Голубев считался бессменным главой региона. Он возглавлял субъект на протяжении 14 лет. Больше него в кресле губернатора находился предшественник – Владимир Чуб. Он был главой региона 19 лет.
Фото: Правительство Ростовской области
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