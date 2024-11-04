Василий Голубев попрощался с жителями Ростовской области после заявления об увольнении

Фото: Правительство Ростовской области

Василий Голубев 4 ноября попрощался с жителями Ростовской области после заявления об увольнении с должности губернатора. В День народного единства глава региона выступил в Ростовском доме народного творчества.- Хочу поблагодарить жителей Ростовской области за общий труд во имя нашей донской земли. Впереди – новые задачи и горизонты. У меня нет сомнений, что регион дальше будет развиваться и двигаться вперед, - заявил губернатор.Василий Голубев считался бессменным главой региона. Он возглавлял субъект на протяжении 14 лет. Больше него в кресле губернатора находился предшественник – Владимир Чуб. Он был главой региона 19 лет.