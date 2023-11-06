День народного единства с размахом отпраздновали в Ростове

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области с размахом отпраздновали День народного единства. В рамках праздника по всему региону провели тематические мероприятия, концерты и различные активности. Также состоялась «Ночь искусств» под девизом «Россия объединяет».Главным событием праздника стал патриотический гала-концерт в Ростовском областном доме народного творчества. В нем приняли участие около 30 творческих коллективов, в том числе из Дагестана, Калмыкии, Белгородской области и ЛНР.Собравшихся по видеосвязи поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев.– Это один из главных праздников нашей большой страны. В истории России известно много случаев, когда сплоченность, единение обеспечили нам и боевые, и трудовые победы. Именно тогда, когда мы вместе, у нас многое получается и мы уверенно идём вперёд, – подчеркнул Василий Голубев.Перед началом концерта на площади у входа в ОДНТ для горожан и гостей Ростова работала интерактивная площадка по плетению маскировочных сетей, организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Состоялись выставки по декоративно-прикладному искусству «Мастера России», традиционной культуре, быту, кухне и обрядам «Россия многонациональная». Также прошел флешмоб, на котором развернули большой российский флаг.В фойе областного дома народного творчества провели праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья», которому более 20 лет.