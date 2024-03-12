Губернатор Ростовской области объявил отбой угрозы атаки беспилотников
Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию с угрозой атаки беспилотников на Таганрог. По словам Василия Голубева, в приморском городе объявлен отбой угрозы.
Чрезвычайная ситуация произошла около полудня 12 марта. В это время на улицах взвыли сирены. Следом за этим в соцсетях появилась информация об угрозе атаки беспилотников.
Глава администрации города и глава региона призывали граждан спуститься в подвалы или другие места без окон, расположенные поблизости.