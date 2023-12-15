Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Василий Голубев доложил о ситуации в Ростовской области из-за непогоды

Василий Голубев доложил о ситуации в Ростовской области из-за непогоды
Из-за наледи в регионе падают деревья, а провода и линии ЛЭП обрываются. Без света, воды и тепла остаются тысячи жителей Ростовской области.

Губернатор сообщил, что к 18:00 было зафиксировано отключение 126 линий электропередач.

В устранении аварий участвуют 152 бригады энергетиков в составе 519 человек и 189 единиц спецтехники, - написал Василий Голубев.

Отметим, что у жителей Аксайского района нет света и воды из-за аварии на опоре ЛЭП.Когда все будет восстановлено, уточняется.

Аварийные бригады работают на месте происшествий.


Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.