Василий Голубев доложил о ситуации в Ростовской области из-за непогоды

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Из-за наледи в регионе падают деревья, а провода и линии ЛЭП обрываются. Без света, воды и тепла остаются тысячи жителей Ростовской области.Губернатор сообщил, что к 18:00 было зафиксировано отключение 126 линий электропередач.В устранении аварий участвуют 152 бригады энергетиков в составе 519 человек и 189 единиц спецтехники, - написал Василий Голубев.Отметим, что у жителей Аксайского района нет света и воды из-за аварии на опоре ЛЭП.Когда все будет восстановлено, уточняется.Аварийные бригады работают на месте происшествий.