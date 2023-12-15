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Губернатор Ростовской области доложил о ситуации в регионе из-за непогоды

Губернатор Ростовской области доложил о ситуации в регионе из-за непогоды
Губернатор Ростовской области доложил о ситуации в регионе, связанной с непогодой.

По словам Василия Голубева, на Дону сохраняются крайне неблагоприятные погодные условия. Из-за порывов ветра и дождя деревья покрываются наледью и падают, а провода и линии ЛЭП снова обрываются. По этой причине тысячи жителей области остались без света, тепла и воды. В некоторых районах рухнувшие деревья перегородили проезжую часть и доступ к важным объектам.

- За ночь было зафиксировано более 100 новых отключений, - написал губернатор. - К устранению аварий привлечены 116 бригад в составе 255 человек и 120 единиц спецтехники, в том числе повышенной проходимости.

Напомним, утром 15 декабря из-за аварии на опоре ЛЭП в Аксайском районе снова нет электричества. Глава региона сообщил, что работа подстанции восстановлена в 11:50.

Энергетики продолжают работать до полной стабилизации ситуации в крайне тяжелых обстоятельствах.
Фото: Ростов ру
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