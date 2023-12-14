Василий Голубев: Без света в Ростовской области остаются восемь тысяч человек

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Губернатор Ростовской области рассказал о ситуации в регионе после ледяного дождя. Василий Голубев отметил, что по состоянию на 14 декабря свет дали в 187 населенных пунктах из 205. Света все еще нет у восьми тысяч человек.В Ростовской области активно работают 62 аварийные бригады. Котельные и соцобъекты временно подключили к источникам электроснабжения.Напомним, 11 декабря на донской регион обрушился ледяной дождь. Из-за наледи на дорогах и ураганного ветра повалило десятки деревьев и столбов. Множество проводов оборвало. Из-за проблем с электричеством трамваи перестали выходить на маршруты. Часть троллейбусов ушли с линий.