Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Василий Голубев: Без света в Ростовской области остаются восемь тысяч человек

Василий Голубев: Без света в Ростовской области остаются восемь тысяч человек
Губернатор Ростовской области рассказал о ситуации в регионе после ледяного дождя. Василий Голубев отметил, что по состоянию на 14 декабря свет дали в 187 населенных пунктах из 205. Света все еще нет у восьми тысяч человек.

В Ростовской области активно работают 62 аварийные бригады. Котельные и соцобъекты временно подключили к источникам электроснабжения.

Напомним, 11 декабря на донской регион обрушился ледяной дождь. Из-за наледи на дорогах и ураганного ветра повалило десятки деревьев и столбов. Множество проводов оборвало. Из-за проблем с электричеством трамваи перестали выходить на маршруты. Часть троллейбусов ушли с линий.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.