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Вадим Сидоров покинул пост главы администрации Кагальницкого района

Вадим Сидоров покинул пост главы администрации Кагальницкого района
Вадим Сидоров уволился с должности главы администрации Кагальницкого района. Чиновник написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Ранее Сидоров являлся фигурантом уголовного дела. Его подозревают по статье «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, чиновник получил от одного из предпринимателей порядка 176 тысяч рублей за покровительство.

Вадим Сидоров был задержан еще 8 ноября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО чиновник будет находиться как минимум до 7 января 2024 года.

Обязанности главы администрации Кагальницкого района будет исполнять Андрей Игнатов. Ранее он был первым заместителем Сидорова.
Фото: Администрация Кагальницкого района
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