Претендент на пост сити-менеджера Ростова стал главой администрации Кагальницкого района
Главный конкурент Алексея Логвиненко на пост главы администрации Ростова занял аналогичную должность в Кагальницком районе. 42-летний Вадим Сидоров стал главой администрации Кагальницкого района, где ранее занимал должность исполняющего обязанности.
Контракт с госслужащим заключили на пять лет. С 19 января Сидоров приступит к своим непосредственным обязанностям уже не в качестве и.о., а полноценного главы администрации.
Напомним, что имя Вадима Сидорова мы услышала в октябре 2021 года, когда он стал главным конкурентом Логвиненко на пост главы администрации Ростова. На всех этапах конкурса претенденты шли практически нога в ногу, а их стратегии развития донской столицы перекликались. В частности, Вадим Сидоров собирался решить проблему загруженности дорог, дефицита школ и детских садов. Однако комиссия раскритиковала Сидорова, мол, многие данные из его доклада устарели.
Впрочем, возможно, ему удастся воплотить задуманное в жизнь в Кагальницком районе.