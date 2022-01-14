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Претендент на пост сити-менеджера Ростова стал главой администрации Кагальницкого района

Претендент на пост сити-менеджера Ростова стал главой администрации Кагальницкого района
Главный конкурент Алексея Логвиненко на пост главы администрации Ростова занял аналогичную должность в Кагальницком районе. 42-летний Вадим Сидоров стал главой администрации Кагальницкого района, где ранее занимал должность исполняющего обязанности.

Контракт с госслужащим заключили на пять лет. С 19 января Сидоров приступит к своим непосредственным обязанностям уже не в качестве и.о., а полноценного главы администрации.

Напомним, что имя Вадима Сидорова мы услышала в октябре 2021 года, когда он стал главным конкурентом Логвиненко на пост главы администрации Ростова. На всех этапах конкурса претенденты шли практически нога в ногу, а их стратегии развития донской столицы перекликались. В частности, Вадим Сидоров собирался решить проблему загруженности дорог, дефицита школ и детских садов. Однако комиссия раскритиковала Сидорова, мол, многие данные из его доклада устарели.

Впрочем, возможно, ему удастся воплотить задуманное в жизнь в Кагальницком районе.
Фото: yandex.ru
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