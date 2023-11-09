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Главу Кагальницкого района Вадима Сидорова отправили в СИЗО

Главу Кагальницкого района Вадима Сидорова отправили в СИЗО
Главу Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова отправили в СИЗО. Зерноградский районный суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2024 года.

По версии следствия, Сидоров получил от одного из предпринимателей порядка 176 тысяч рублей за покровительство. 8 ноября мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Вадим Сидоров родом из города Армавира Краснодарского края. С 2001-го до 2017 года его работа на Дону была связана с бухгалтерским делом. В 2018 году Сидоров являлся первым заместителем главы администрации Кагальницкого района. С января 2022 года Вадим Валерьевич занял должность главы района. Контракт с ним заключили на пять лет.

Отметим, его предшественнику Игорю Грибову увеличили наказание за превышение должностных полномочий. Он приговорен к четырем годам колонии.
Фото: Администрация
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