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Вадим Кравцов назначен руководителем поисково-спасательной службы Ростовской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 1 июля Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе.Вадим Кравцов ранее занимал должность руководителя противопожарной службы в регионе. Он проработал на этом посту пять лет. Кравцов сменил Александра Толочкова, который возглавлял ведомство в течение восьми лет.Новый руководитель возвращается в коллектив, где ему всё знакомо, где он начинал свою службу.