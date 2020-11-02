В зоопарке Ростова поселился белоплечий орлан

В Ростовском-на-Дону зоопарке теперь живет белоплечий орлан. Об этом рассказали 3 ноября в пресс-службе донского зоосада.Орлан родился в 2004 году в Екатеринбурге. В Ростове он очутился для создания пары в рамках научной программы. Особь сразу отправили на карантин, сейчас птица радует посетителей зоопарка. Орланов там три: не считая самца, есть и две самки. Одна из них живет по соседству с новичком. Они общаются через клетку и постепенно привыкают друг к другу.Орлан является крупной хищной птицей. В ее рацион питания входят мясо и рыба. Нырять они не умеют, поэтому хватают еду лапами с поверхности водоемов.Отметим, что белоплечий орлан - уязвимый вид с тенденцией к сокращению. Он есть в Красном списке Международного союза охраны природы, в списке угрожаемых видов птиц Азии и в Красной книге РФ. Численность мировой популяции белоплечего орлана - 50 000 особей.