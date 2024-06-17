В зоне СВО погиб командир казачьего отряда из Ростовской области

Фото: Новороссийский исторический музей-заповедник

В зоне СВО погиб 50-летний командир казачьего отряда «Аксай» из Ростовской области. Владимир Гавриленко (позывной «ЧИП») был смертельно ранен 12 июня.Владимир Гавриленко родился в станице Ковалерской Егорлыкского района. Позже его семья переехала в Краснодарский край и поселилась в селе Юровка под Анапой. После окончания школы Владимир поступил в Астраханское мореходное училище, где получил специальность моториста-рулевого. Когда он окончил училище, его призвали на срочную службу в армию. Ее Владимир проходил в Псковской дивизии ВДВ.Вернувшись на гражданку, он работал судомехаником на танкерах, которые ходили в зарубежные рейсы. Через несколько лет стал техническим директором судоходной компании, а в 2010 году открыл собственное предприятие по ремонту судовых дизельных установок.В 2017 году Владимир Гавриленко был избран атаманом Константиновского хуторского общества Новороссийского районного казачьего общества. В 2022 году он добровольно отправился на спецоперацию. Выполняя боевую задачу, он получил контузию: в правом ухе лопнула барабанная перепонка, а также он практически ослеп на один глаз.За мужество и отвагу Владимир Гавриленко был представлен к двум орденам.После реабилитации вернулся на спецоперацию. Во время выполнения боевой задачи в 2024 году на Херсонском направлении в День России его смертельно ранили.