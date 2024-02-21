В ходе спецоперации под Бахмутом погиб 33-летний боец из Ростова

Фото: Ростов ру

В ходе специальной военной операции под Бахмутом погиб 33-летний боец из Ростова. Владимир Смелов был смертельно ранен, когда выполнял боевое задание. Информацию об этом сообщили в социальных сетях 21 февраля.Владимир Смелов жил в Ростове-на-Дону. В зоне СВО он служил в 150-й дивизии, 102-м полку, 1-м батальоне. Имел позывной «Восьмой».Во время боев за Бахмут в селе Ивановка получил смертельное ранение. Боец был награжден медалью «За отвагу».