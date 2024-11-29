Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ходе СВО погиб 28-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО погиб 28-летний боец из Ростовской области
В специальной военной операции погиб 28-летний боец из Ростовской области. 27 ноября о его смерти сообщили родные в социальных сетях.

Иван Сибирцев проживал в городе Каменске-Шахтинском. Он вступил в ряды бойцов, участвующих в специальной военной операции. При выполнении поставленной задачи Иван получил смертельное ранение.

Похороны бойца состоятся в его родном городе 29 ноября в 13:30 по адресу: улица Халтурина, 4. Попрощаться с Иваном придут его родственники и друзья.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.