В ходе СВО погиб 28-летний боец из Ростовской области

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В специальной военной операции погиб 28-летний боец из Ростовской области. 27 ноября о его смерти сообщили родные в социальных сетях.Иван Сибирцев проживал в городе Каменске-Шахтинском. Он вступил в ряды бойцов, участвующих в специальной военной операции. При выполнении поставленной задачи Иван получил смертельное ранение.Похороны бойца состоятся в его родном городе 29 ноября в 13:30 по адресу: улица Халтурина, 4. Попрощаться с Иваном придут его родственники и друзья.