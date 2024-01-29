В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Новошахтинска

Фото: МФЦ города Новочеркасска

В зоне СВО погиб военнослужащий из Новошахтинска. Александр Кравченко был смертельно ранен в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщили в МФЦ Новошахтинска.С началом специальной военной операции Александр отправился служить Родине. Спустя некоторое время он был смертельно ранен. Информация о смерти бойца появилась 26 января.У мужчины на «гражданке» осталась супруга. Жена Анастасия работает главным специалистом по приему и выдаче документов в городском «МФЦ».Те, кто знал Александра при жизни, отзываются о нем как о «светлом, добром, скромном, любящим человеке, а также заботливом супруге и отце».