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В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Новошахтинска

В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Новошахтинска
В зоне СВО погиб военнослужащий из Новошахтинска. Александр Кравченко был смертельно ранен в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщили в МФЦ Новошахтинска.

С началом специальной военной операции Александр отправился служить Родине. Спустя некоторое время он был смертельно ранен. Информация о смерти бойца появилась 26 января.

У мужчины на «гражданке» осталась супруга. Жена Анастасия работает главным специалистом по приему и выдаче документов в городском «МФЦ».

Те, кто знал Александра при жизни, отзываются о нем как о «светлом, добром, скромном, любящим человеке, а также заботливом супруге и отце».
Фото: МФЦ города Новочеркасска
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