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Военнослужащий из Миллерово погиб в зоне проведения СВО

Военнослужащий из Миллерово погиб в зоне проведения СВО
Военнослужащий Миллеровского района Ростовской области погиб в зоне проведения спецоперации. Алексея Тернового смертельно ранили при выполнении боевой задачи.

О деталях смерти 37-летнего бойца не сообщается.

В соцсетях близкие погибшего отмечают, что он показал себя настоящим героем.
Фото: СоцСети
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