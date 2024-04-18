В зоне спецоперации без вести пропал заключенный из Ростовской области

Фото: DonDay

В зоне специальной военной операции без вести пропал заключенный из Ростовской области. 25-летний Василий Новоточинов перестал выходить на связь после боев под Бахмутом с 13 июля. Об этом сообщает Donday со ссылкой на сводную сестру пропавшего Марию.Молодой человек проживал в городе Шахты Ростовской области. Он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима №9. А в апреле 2023 года во время следственных действия решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Парень был в составе 195 штурмовой роты, отделение захвата третьей группы. Через четыре месяца службы он исчез.- Мы созванивались с Васей, он был на связи все время. Потом перестал звонить. Примерно в августе позвонили сослуживцы и рассказали, что он пропал после перестрелки под Бахмутом,- рассказывает порталу Мария.Как сообщили военнослужащих, неподалеку от леса в направлении Бахмута началась атака. Отряд укрылся среди деревьев в лесу и Василия ранило в лодыжку. Сослуживцы успели спастись, а судьба шахтинца осталась неизвестна.- Мы пытались узнать о его местоположении в военкомате. В ответ на запрос сказано, что он числится «без вести пропавшим». Также Вася был прикомандирован в Майкопе, туда тоже отправляли запрос. 22 апреля мы поедем в город, чтобы установить брата погибшим из-за истечения срока,- отметила девушка.Василий Новоточинов имеет особые приметы: на правой руке у него шрам от болгарки. Последний раз боец выходил на связь из поселка Зелизнянское Херсонской области. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите по телефону: +7991539-81-01 Мария (сестра).Отметим, что Василий женат никогда не был и детей не имел. Дома парня ждет его семья.