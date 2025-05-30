В зоне СВО погиб командир десантников из Ростовской области

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В зоне специальной военной операции трагически погиб военнослужащий из Ростовской области. 25-летний Кирилл Тен был командиром разведывательного взвода первого батальона воздушно-десантных войск.Кирилл окончил среднюю общеобразовательную школу № 3 в Тацинской и поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. После окончания учёбы он стал инструктором по подготовке мобилизованных для отправки в зону СВО.Сам Кирилл также отправился на фронт, где командовал разведывательным взводом первого батальона воздушно-десантных войск. К сожалению, во время выполнения боевой задачи он получил тяжёлые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Кирилл Тен скончался в апреле 2025 года.Похороны прошли по месту службы, в Новороссийске. У Кирилла осталась жена.