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В Ростовской области вандалы жгли шишки и цветы из венков на Вечном огне

В Ростовской области вандалы жгли шишки и цветы из венков на Вечном огне

В Ростовской области вандалы жгли шишки и цветы из венков на Вечном огне. Возмутительное происшествие случилось в Зернограде несколько дней назад.

Следует подчеркнуть, что это уже повторный инцидент. В конце марта вандалы совершили аналогичный акт осквернения Вечного огня у монумента «Наступление» в центре города.

Преступники использовали огонь для сжигания сосновых шишек и цветочных украшений, сорванных с траурных венков. Как следствие, поверхность звезды мемориала оказалась загрязнена копотью и остатками расплавленной пластмассы.

После первого происшествия местные добровольцы быстро организовали уборку и восстановление мемориала.

Однако, спустя всего пару недель после завершения восстановительных работ памятник вновь подвергся надругательству. Местные жители склоняются к мнению, что оба акта вандализма совершены одними и теми же людьми.
Фото: соцсети
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